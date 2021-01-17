Звездные страсти ⟩ Ефремова и его жену шантажируют, а Шепелев продает часть квартиры Фриске?

Михаила Ефремова и его жену шантажируют

Эпатажный артист Никита Джигурда считает, что Михаил Ефремов не виноват в ДТП на Садовом кольце. По его мнению актер и вовсе не был за рулем. Джигурда неоднократно подчеркивал, что вытащит артиста из-за решетки еще до Нового года. Теперь же он утверждает, что его план провалился из-за того, что актера и его жену шантажируют. Об этом пишет сразу несколько изданий - "Собеседник", "7 Дней" и "Экспресс-газета".

"Я точно знаю, что Михаила Ефремова и его жену Софью Кругликову шантажируют, заставляя совершать нелогичные действия. Ибо за последние несколько месяцев Михаил Олегович отказался не только от линии защиты своего первого адвоката Эльмана Пашаева, зафиксировавшего все нарушения в ходе следствия и суда первой инстанции, но и от адвоката Андрея Алешкина", - цитирует Джигурду издание "Собеседник".

А вы верите в это?

Михаил Ефремов в фильме "Процесс" ФОТО: кадр из фильмa

Дмитрий Шепелев продает часть квартиры Жанны Фриске

Имена покойной певицы Жанны Фриске и ее 7-летнего сына Платона вновь оказались в центре скандала. Сразу несколько СМИ разместили слухи о том, что телеведущий Дмитрий Шепелев являясь отцом ребенка, якобы хочет выставить долю мальчика на продажу. Цена вопроса - 15 миллионов рублей (169 тысяч евро). Об этом рассказывает "Комсомольская правда".

Отец Жанны Владимир Борисович поговорил со СМИ. Он сказал журналистам, что Шепелев хочет забрать все, что принадлежало Жанне и заработать на этом.

"Сын-то ему зачем нужен? Только ради Жанниных денег! Теперь и это хочет разрушить - то, что ему совершенно не принадлежит", - сказал мужчина.

Он намерен судиться с Шепелевым.

"Долю выкупать пока не собираюсь, она принадлежит внуку. Пусть дождется его совершеннолетия. Мы никого в эту квартиру не пускаем, убираемся там, платим за все, ждем, когда ребенок вырастет. Посмотрим, что решит суд. Пока он не имеет права ничего выставлять и продавать", - цитирует его портал StarHit.ru.

В свою очередь, Дмитрий Шепелев пока никак не отреагировал на эти слухи.

Как вы думаете, эта вражда когда-нибудь прекратится?