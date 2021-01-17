ДТП прямо у больницы: два автомобиля не поделили дорогу; один врезался в дерево
В пятницу, 15 января, незадолго до 11 утра напротив больницы имени Паула Страдиня произошел дорожный инцидент, в результате которого автомобиль BMW врезался в дерево.
В пятницу, 15 января, незадолго до 11 утра напротив больницы имени Паула Страдиня произошел дорожный инцидент, в результате которого автомобиль BMW врезался в дерево.
Водителем изрядно поломанного авто оказался молодой мужчина, который только недавно получил водительское удостоверение. Несмотря на то, что в ДТП он сильно повредил ногу, решил не вызывать "скорую", сообщает Degpunktā.
Пострадавший автомобилист Рейнис поделился своим видением и рассказал, о том, что произошло на дороге. Он отметил, что, выехав на противоположную полосу, его прижал другой автомобиль, который неожиданно выехал с боковой улицы.
По словам Рейниса, второй участник инцидента - автомобиль Volvo, за рулем которого находился Дмитрий, выехал на улицу Вентспилс с улицы Метеора. Однако у Дмитрия своя истории, противоречащая версии водителя BMW.
"Я выехал из дома. С улицы Пилсоню. Из-за плохих погодных условий я ехал 40 км в час. И он хотел обогнать. Он решил меня обогнать, и смотрите - вот результат", - говорит Дмитрий. Он добавил, что не считает себя виноватым и сначала поехал дальше, но позже вернулся, когда увидел полицию и подумал, что его помощь может быть полезна для объяснения обстоятельств.
Поскольку версии обоих водителей сильно различались, полиции пришлось искать очевидцев. Как выяснилось, момент аварии заметил прохожий, двигавшийся по противоположной стороне тротуара.
"Volvo выехала с боковой улицы и не остановилась. Просто выехала вперед другой машины, поэтому водитель BMW врезался в дерево", - говорит свидетель аварии, отрицая слова Дмитрия, что тот выехал с улицы Пилсоню. Некоторые вопросы полиции до сих пор остаются без ответа. Расследование продолжается.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā