ДТП прямо у больницы: два автомобиля не поделили дорогу; один врезался в дерево

Водителем изрядно поломанного авто оказался молодой мужчина, который только недавно получил водительское удостоверение. Несмотря на то, что в ДТП он сильно повредил ногу, решил не вызывать "скорую", сообщает Degpunktā.

Пострадавший автомобилист Рейнис поделился своим видением и рассказал, о том, что произошло на дороге. Он отметил, что, выехав на противоположную полосу, его прижал другой автомобиль, который неожиданно выехал с боковой улицы.

ФОТО: Скриншот с передачи Degpunktā

По словам Рейниса, второй участник инцидента - автомобиль Volvo, за рулем которого находился Дмитрий, выехал на улицу Вентспилс с улицы Метеора. Однако у Дмитрия своя истории, противоречащая версии водителя BMW.

"Я выехал из дома. С улицы Пилсоню. Из-за плохих погодных условий я ехал 40 км в час. И он хотел обогнать. Он решил меня обогнать, и смотрите - вот результат", - говорит Дмитрий. Он добавил, что не считает себя виноватым и сначала поехал дальше, но позже вернулся, когда увидел полицию и подумал, что его помощь может быть полезна для объяснения обстоятельств.

ФОТО: Скриншот с передачи Degpunktā

Поскольку версии обоих водителей сильно различались, полиции пришлось искать очевидцев. Как выяснилось, момент аварии заметил прохожий, двигавшийся по противоположной стороне тротуара.

ФОТО: Скриншот с передачи Degpunktā

"Volvo выехала с боковой улицы и не остановилась. Просто выехала вперед другой машины, поэтому водитель BMW врезался в дерево", - говорит свидетель аварии, отрицая слова Дмитрия, что тот выехал с улицы Пилсоню. Некоторые вопросы полиции до сих пор остаются без ответа. Расследование продолжается.