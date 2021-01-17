ВИДЕО ⟩ Толстяк-гандболист из Конго стал героем чемпионата мира

На официальном сайте соревнований указано, что рост и вес Мвумби: 176 см и 89 кг. Но, похоже, это устаревшая информация. Аргентинское издание La Nacion утверждает, что сейчас вес Мвумби - 130 килограммов.

Кстати, колоритный гандболист выделяется не только внушительными габаритами, но и своими результативными действиями. Так, например, в матче с Аргентиной каждый из четырёх бросков в исполнении Мвумби заканчивался голом. Правда, это не спасло ДР Конго от поражения (22:28).

Про 26-летнего Мвумби известно, что он родился во Франции и выступает за любительский клуб Dreux AC из четвёртого французского дивизиона. Последний матч за свою команду он сыграл ещё в октябре, после чего чемпионат приостановили из-за коронавируса. Возможно, во время карантина Мвумби и набрал вес.