Вс, 17.01.2021
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Навальный возвращается в Россию: в аэропорту заметили автозаки; задержали активистов

Алексей Навальный ФОТО: Rosfoto.ru/shutterstock.com

В воскресенье, 17 января, Алексей Навальный возвращается в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления "Новичком". Политик прилетит рейсом "Победы", который должен приземлиться в аэропорту Внуково.

Утром в воскресенье возле аэропорта Внуково были замечены автозаки, сообщает телеграм-канал Avtozak Live.

Ранее "Медуза" сообщила, что в связи с прибытием Навального силовые структуры в Москве, Петербурге и других крупных городах приведены в состояние повышенной готовности.

В Санкт-Петербурге в субботу, 16 января, задержали главу местного штаба Алексея Навального Ирину Фатьянову и активиста Илью Гантварга, сообщает издание "Фонтанка".

По словам активистов, их сняли с поезда в Москву. Они собирались ехать туда, чтобы встретить Навального. "Мне объяснили, что мы якобы готовим беспорядки в Москве и на меня пожаловался некий гражданин", - заявила Фатьянова.

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