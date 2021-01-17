Навальный возвращается в Россию: в аэропорту заметили автозаки; задержали активистов

Ранее "Медуза" сообщила, что в связи с прибытием Навального силовые структуры в Москве, Петербурге и других крупных городах приведены в состояние повышенной готовности.

По словам активистов, их сняли с поезда в Москву. Они собирались ехать туда, чтобы встретить Навального. "Мне объяснили, что мы якобы готовим беспорядки в Москве и на меня пожаловался некий гражданин", - заявила Фатьянова.