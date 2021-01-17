Самолет с Навальным вылетел в Россию

Навального подвезли сразу к трапу самолета, следующего из Берлина в Москву. Об этом в прямой трансляции из берлинского аэропорта сообщил корреспондент Deutsche Welle со ссылкой на Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA).

Навальный прибыл в аэропорт Берлина и прошел регистрацию на рейс вместе с супругой и еще двумя людьми.

Навальный занял в самолете свое место в 13-ряду, ответил на несколько вопросов журналистов.

Перед тем, как политик сел в самолет, из него высадили буйного пассажира, спорившего со стюардессой.

Около 16:20 по латвийскому времени самолет взлетел.

Как сообщает "Медуза", в аэропорту Внуково собрались сторонники оппозиционера, ожидающие его прилета. Задержаны Любовь Соболь, Константин Котов и Руслан Шаведдинов.

ОМОН начал вытеснять на улицу людей, собравшихся на входе в аэропорт. Корреспондент "Дождя" Эдуард Бурмистров был задержан прямо во время прямого эфире.

Пока самолет приближается к Москве, во Внуково начали задерживать и людей перед входом в аэропорт.

Ранее "Медуза" сообщила, что в связи с прибытием Навального силовые структуры в Москве, Петербурге и других крупных городах приведены в состояние повышенной готовности.

В Санкт-Петербурге в субботу, 16 января, задержали главу местного штаба Алексея Навального Ирину Фатьянову и активиста Илью Гантварга, сообщает издание "Фонтанка".

По словам активистов, их сняли с поезда в Москву. Они собирались ехать туда, чтобы встретить Навального. "Мне объяснили, что мы якобы готовим беспорядки в Москве и на меня пожаловался некий гражданин", - заявила Фатьянова.