Звезда картины "Место встречи изменить нельзя" Владимир Конкин переболел Covid-19
Советский и российский актер Владимир Конкин переболел коронавирусом. Об этом рассказала РИА Новости его директор Елена Переслени.
Советский и российский актер Владимир Конкин переболел коронавирусом. Об этом рассказала РИА Новости его директор Елена Переслени.
"Он вылечился от коронавируса. У него еще пневмония, он дома находится под наблюдением врачей", - сказала она.
Звезда картины "Место встречи изменить нельзя" заболел еще 27 декабря. Лечение Конкин проходил амбулаторно.
"Самочувствие сейчас уже лучше, просто восстановление медленно идет", - объяснила Елена.
По ее словам, это уже пройденный этап, самый тяжелый период пришелся на новогодние праздники. Сейчас 69-летнему артисту нужен свежий воздух и реабилитация.
Владимир Конкин был актером Харьковского ТЮЗа, Театра имени Моссовета, Театра имени Ермоловой, работал в театре "Содружество актеров Таганки". Фильмография актера насчитывает около 50 кинокартин. Самые известные из них - "Как закалялась сталь", "Место встречи изменить нельзя", "Аты-баты, шли солдаты" и "Старший сын".