Звезда картины "Место встречи изменить нельзя" Владимир Конкин переболел Covid-19

"Он вылечился от коронавируса. У него еще пневмония, он дома находится под наблюдением врачей", - сказала она.

Звезда картины "Место встречи изменить нельзя" заболел еще 27 декабря. Лечение Конкин проходил амбулаторно.

"Самочувствие сейчас уже лучше, просто восстановление медленно идет", - объяснила Елена.

По ее словам, это уже пройденный этап, самый тяжелый период пришелся на новогодние праздники. Сейчас 69-летнему артисту нужен свежий воздух и реабилитация.