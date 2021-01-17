Вс, 17.01.2021
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Опрос ⟩ Большинство жителей не поддерживают применение насилия для достижения перемен в Латвии

Люди в масках в городе. Снимок иллюстративный. ФОТО: Shutterstock

Большинство жителей не поддерживают применение насилия для достижения перемен в Латвии, свидетельствуют данные проведенного агентством SKDS опроса.

В рамках опроса, проведенного в декабре прошлого года, жителям Латвии был задан вопрос о том, допустимо ли применение насилия для достижения перемен в Латвии.

Согласно результатам опроса, большинство или 81% респондентов такой подход не поддерживают. Среди них 22% скорее не поддерживают такой подход, а 59% - категорически не поддерживают. За год число людей, высказывающих такое мнение, сократилось на 3 проц. пункта.

В свою очередь 10% опрошенных заявили, что допускают применение насилия для достижения перемен в стране, что является наиболее высоким показателем за последние восемь лет и повторяет показатель 2012 года.

В свою очередь 9% опрошенных не смогли дать конкретного ответа на этот вопрос.

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