Геймер купил суперширокий монитор за 1500 долларов. Он хотел видеть все поле в FIFA 21

Пользователь реддита с ником Gatsbuu похвастался в соцсетях фотографией нового экрана, за которым он играет в FIFA 21. Это суперширокая плазма Samsung Odyssey G9 с диагональю в 49 дюймов и расширением 5120×1440.

"Особенно весело на нем играть в фифу, потому что видно все поле целиком" – цитирует геймера Sportbible.

В интервью SPORTbible парень объяснил, что купил крутой экран не только для видеоигр, но еще и для учебы. Он изучает информатику, и такая ширина экрана помогает в кодировании.

На покупку монитора тинейджер потратил 1500 долларов.