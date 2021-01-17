Вс, 17.01.2021
Это действительно милейшие люди с отличным чувством юмора, всегда старающиеся помочь. Алексей Навальный о немцах
Алексей Навальный о немцах
1 мин для прочтения

Геймер купил суперширокий монитор за 1500 долларов. Он хотел видеть все поле в FIFA 21

ФОТО: Скриншот с Twitter

19-летний геймер с ником Gatsbuu серьезно "прокачал" оборудование для игры в FIFA, установив 49-дюймовый монитор за 1500 долларов, чтобы видеть все поле, пишет Eurosport.

Пользователь реддита с ником Gatsbuu похвастался в соцсетях фотографией нового экрана, за которым он играет в FIFA 21. Это суперширокая плазма Samsung Odyssey G9 с диагональю в 49 дюймов и расширением 5120×1440. 

"Особенно весело на нем играть в фифу, потому что видно все поле целиком" – цитирует геймера Sportbible. 

В интервью SPORTbible парень объяснил, что купил крутой экран не только для видеоигр, но еще и для учебы. Он изучает информатику, и такая ширина экрана помогает в кодировании.

На покупку монитора тинейджер потратил 1500 долларов. 

Весь компьютер обошелся игроку в 6500 долларов. 

Последние новости

НАВЕРХ
Back