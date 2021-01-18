Пн, 18.01.2021
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Алар Ирс, заместитель гендиректора Департамента лекарственных средств Эстонии
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ВИДЕО ⟩ Клип Роналдиньо в окружении моделей собрал миллионы просмотров

Бывший футболист "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо принял участие в съёмках двух музыкальных клипов рэп-группы Tropa do Bruxo.

Несмотря на то, что 40-летний Роналдиньо является главным героем обоих видеоклипов, он числится в группе не исполнителем, а продюсером и композитором. Бразилец использует свою медийность для раскрутки хип-хоп-коллектива и в самих видеоклипах он не поёт и не говорит - просто танцует и улыбается в окружении красивых девушек.

Ещё одна интересная деталь - в кадре Роналдиньо всегда держит стакан, а камера показывает бутылку джина R-One. Это бренд, который принадлежит бывшему футболисту.

Первый трек под названием Oclin e Evoque был опубликован в конце декабря и на сегодняшний день собрал почти 3 миллиона просмотров. Вторая песня коллектива Rolê Aleatório вышла несколько дней назад и уже собрала 420 тысяч просмотров. Как сообщает The Sun, в 2021 году бразилец планирует выпустить восемь треков.

За время своей карьеры Роналдиньо выступал в таких клубах, как "ПСЖ", "Барселона" и "Милан". В 2002 году в составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира, а в 2005 году - обладателем "Золотого мяча". Футболист завершил карьеру в 2018 году.

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