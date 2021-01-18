ВИДЕО ⟩ Клип Роналдиньо в окружении моделей собрал миллионы просмотров

Несмотря на то, что 40-летний Роналдиньо является главным героем обоих видеоклипов, он числится в группе не исполнителем, а продюсером и композитором. Бразилец использует свою медийность для раскрутки хип-хоп-коллектива и в самих видеоклипах он не поёт и не говорит - просто танцует и улыбается в окружении красивых девушек.

Ещё одна интересная деталь - в кадре Роналдиньо всегда держит стакан, а камера показывает бутылку джина R-One. Это бренд, который принадлежит бывшему футболисту.

Первый трек под названием Oclin e Evoque был опубликован в конце декабря и на сегодняшний день собрал почти 3 миллиона просмотров. Вторая песня коллектива Rolê Aleatório вышла несколько дней назад и уже собрала 420 тысяч просмотров. Как сообщает The Sun, в 2021 году бразилец планирует выпустить восемь треков.