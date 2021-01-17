Комендантский час: по 1000 евро штрафа получили мужчины, которые "не знали, кто сидел за рулем"

Как указывает Госполиция, во время контроля над соблюдением комендантского часа с 22 часов субботы по 5 часов утра воскресенья в сотрудничестве с муниципальной полицией, Госпогранохраной и Земессардзе было проверено 4858 лиц. В 3754 случаях на люди находились на улицах по оправдательной причине и у них были заполнены соответствующие бумаги.

В свою очередь, в 550 случаях людям были даны профилактические указания, но, к сожалению, были констатированы и нарушения, за которые применены штрафы, начаты и административные процессы. Всего за несоблюдение ограничений режима ЧС было начато 409 процессов административного нарушения, больше всего из них - в Рижском регионе. Кроме того, подготовлено 120 сообщений о начале процессов административного нарушения.

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Полиция отмечает, что в отдельных случаях за нарушения были применены штрафы в 50, 100, 500 и 1000 евро. Например, в Прейльском крае во время комендантского часа была получена информация о шуме в квартире. По указанному адресу стражи порядка констатировали, что там собралась компания из нескольких человек. Выяснилось, что часть людей действительно живет в квартире, но некоторые пришли в гости и, таким образом, собрание было незаконным. Одно лицо за несоблюдение ограничений было оштрафовано на 100 евро, однако двое, учитывая и неподчинение требованиям стражей порядке, получили по 500 евро штрафа.

Еще в одном случае за несоблюдение ограничений на перемещение два человека были оштрафованы на 1000 евро каждый - в этом случае под Лиепаей ночью был остановлен автомобиль, в котором находились два человека. Оба сидели в салоне машины и утверждали, что не знали, кто управлял автомобилем. 12

Также во время комендантского часа один мужчина не соблюдал требования и находился на улице после 22 часов. Проверка личности показала, что он находится в розыске за совершенное ограбление, кроме того, у него нашли незарегистрированный похожий на газовый пистолет предмет с патронами. Лицо оштрафовано на 50 евро за несоблюдение комендантского часа, начат административный процесс в связи с нарушением требования ношения газового оружия. Мужчину доставили в участок и поместили в место временного задержания.