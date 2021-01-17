Более 4000 заболевших за пару месяцев: в пансионатах не могут остановить Covid-19

В некоторых центрах болезнь затронула почти всех обитателей и сотрудников. Иецавский филиал центра "Земгале" в декабре был в их числе. Ранее коронавирус начался и в елгавском и других филиалах центра. В Елгаве из 116 сотрудников 87 были на больничном. Остальные - жили на месте, чтобы не унести инфекцию близким. Для приготовления пищи и стирки белья привлекали внешние услуги. Это было физически и эмоционально тяжелое время.

"Один случай в Елгаве с одним работником - начиная утреннюю смену, человек зашел в комнату и констатировал, что один клиент умер, зашел во вторую - там еще один умер. У него началась паника. Он говорит - я дальше не пойду. Он говорит - я не могу это видеть, я не могу это принять, я не могу это понять," - вспоминает Кейшс. 4

Однозначных выводов об общем числе заболевших и умерших в центрах социального ухода сделать невозможно, так как данные учреждений отличаются. Информация Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) позволяет прийти к выводу, что с конца октября с социальной опекой связаны более 4000 случаев заболевания Covid-19 и наихудшей ситуация была в конце декабря, когда еженедельно констатировалось около 500-700 положительных тестов на Covid-19. Но как именно болезнь попадала и распространялась в центрах, основанных на расследовании пояснений сейчас так и нет.

Руководитель отдела по надзору за инфекционными заболеваниями SPKC Элина Диминя поясняет, что детальное эпидемиологическое расследование в каждом центре невозможно. "У нас число заболеваний слишком велико, чтобы мы о каждом случае ясно могли сказать, кто от кого заразился. Таким образом, в ситуации, когда в центрах социальной опеки зарегистрировано уже несколько десятков случаев, это на самом деле практически невозможно отследить", - указала она.

В самих центрах пришли к выводу, что инфекцию занесли работники. Скорее всего, именно поэтому во второю неделю января Covid-19 снова вспыхнул в пансионате в Марснени, где с весны ситуация была спокойной. Руководитель этого центра социальной опеки Эвия Екабсоне рассказывает, что факторы риска различные, сотрудники едут на работу на общественном транспорте. Весной их пытались развозить своими силами, но на это не хватает ресурсов. "И мы уже не знаем, что работники делают дома. Мы не можем проследить, насколько добросовестно себя ведет каждый из них за пределами места работы", - сказала она.

В центре "Земгале" указывают, что многие сотрудники работают в нескольких местах, в том числе и в медучреждениях. Да и отношение сотрудников в отдельных случаях изначально не было достаточно ответственным, одного даже пришлось уволить, так как он не согласился носить маску и защитную одежду.