Бывший тренер "Динамо" Гиртс Анкипанс нашёл новую работу
Предыдущий тренер рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс стал главным тренером клуба Mogo/LSPA, который выступает в латвийской хоккейной лиге.
Предыдущий тренер рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс стал главным тренером клуба Mogo/LSPA, который выступает в латвийской хоккейной лиге.
Отметим, что предыдущие три сезона главным тренером Mogo был Игорь Смирнов. Под его руководством команда становилась чемпионом Латвии в 2019 году.
В данный момент Mogo/LSPA занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 очков. Лидером чемпионата Латвии является "Olimp/Venta 2002" (29 очков), на втором месте - "Земгале/ЛЛУ" (26 очков).
Гиртс Анкипанс с 2017 по 2020 год работал в рижском "Динамо", исполняя обязанности главного тренера и генерального менеджера команды. До этого Анкипанс работал ассистентом Петериса Скудры в нижегородском "Торпедо".