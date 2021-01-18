Бывший тренер "Динамо" Гиртс Анкипанс нашёл новую работу

Отметим, что предыдущие три сезона главным тренером Mogo был Игорь Смирнов. Под его руководством команда становилась чемпионом Латвии в 2019 году.

В данный момент Mogo/LSPA занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 очков. Лидером чемпионата Латвии является "Olimp/Venta 2002" (29 очков), на втором месте - "Земгале/ЛЛУ" (26 очков).