Передача: преодоление кризиса тормозит чрезмерная секретность правительства в вопросах Covid-19

Политики настолько привыкли работать втайне, что без дискуссий принимают и не связанные с коронавирусом решения, сообщает передача Nekā personīga. Так произошло с утверждением нового руководителя Госконтроля, что для многих стало сюрпризом.

Еще с конца марта решения об ограничении пандемии Covid-19 и спасении экономики принимались на закрытых заседаниях правительства. Даже рассматриваемые в Кабмине сообщения о распространении коронавируса были секретными.

Рассекречены были только некоторые из рассмотренных правительством документов. Например, сообщение экспертов о сценариях развития пандемии коронавируса. В ноябре, когда в правительстве не было единогласия, нужны ли более строгие ограничения, включенные в отчет экспертов подсчеты свидетельствовали, что если ничего не делать, то система здравоохранения будет перегружена и часть услуг предоставлять не сможет. Несмотря на предупреждения, решения правительства задерживались.

Nekā personīga официально затребовала рассмотренные в ноябре Кабинетом министров и Советом по кризисному управлению сообщения и документы. Спустя месяц Госканцелярия дала ответ, что эти документы не секретны, и опубликовала их на сайте. Однако затем, в декабре и январе, рассмотренные дела опубликованы не были.

Еженедельно правительство заслушивает сообщения об актуальной экономической ситуации. Сообщения эти не являются секретными, однако их нигде не публикуют. Рассекреченные материалы свидетельствуют, что еще в конце ноября эксперты прогнозировали, что число попавших в больницы из-за Covid-19 снизится.

Предложения Министерства здравоохранения, как укрепить сферу и организовать лечение ковидных больных, правительство рассматривало только в начале декабря. По запросу Nekā personīga министерство сообщение рассекретило. Документ содержит предложения по улучшению сферы здравоохранения в целом, в том числе и сумму, необходимую в этом году и в дальнейшем - 200 миллионов евро в этом и столько же в последующие.

Однако никаких кризисных решений для на тот момент перегруженных больниц. Из-за статуса секретности о принятых правительством документах не было дискуссий ни в сфере, ни в обществе.

На прошлой неделе премьер-министр Кришьянис Кариньш обосновал решение отправить в отставку главу Минздрава Илзе Винькеле невыполненными задачами и недостаточно хорошо подготовленным планом вакцинации. Конфликт стал сюрпризом для общества из-за закрытых заседаний.

Споры были и по поводу министров экономики, финансов, благосостояния и образования, а также о скорости и качестве работы руководимых ими учреждений. О длительных заседаниях политики рассказывали на пресс-конференциях. Это не помогало понять обоснованность решений и смысл дебатов, происходивших в Кабмине.

Кризисную ситуацию с коммуникацией признают все коалиционные партии. Политики недовольны, что их винят в непопулярных решениях. Многие предлагают допустить к заседаниям журналистов.

Однако премьер-министр предложение отклонил, так как споры и дискуссии министров не дали бы обществу ясной информации.

Тем временем проблемы в коммуникации ощущаются во всем госуправлении. Учреждения отказывают в интервью, не предоставляют информацию. Однако потребность в информации в это кризисное время только возрастает, а возможностей для ее получения все меньше.

О стратегических документах правительства организации негосударственного сектора узнают только после того, как они уже приняты в правительстве. Решения о том, как вкладывать официальные средства, принимаются во все более узком кругу.