Выходные звезд ⟩ Элегантная Варнава, горячая Maruv и худеющая Кошкина
Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как звезды провели свои выходные.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как звезды провели свои выходные.
Игорь Николаев отметил день рождения
Татьяна Мингалимова - сама серьезность!
Павел Воля и Ляйсан Утяшева проводят время в Дубае
Кристина Асмус гуляет по крышам
Полина Гагарина продолжает дразнить жаркими кадрами из отпуска
Саша Бортич намекает, что наслаждается выходными
Илья Прусикин загорает и купается
Романтика Регины Тодоренко и Влада Топалова
Лиза и Гарри Галкины в очередной раз позабавили родителей
Евгений Чичваркин и пустыня
Просто милая Юлия Савичева без макияжа
Королевский отдых Ирины Дубцовой
"Крылатая" Настя Каменских на съемках нового шоу
Наталья Подольская решила подурачиться
Демис Карибидис о чем-то мечтает
Элегантная Катя Варнава
Мальдивы, велосипед и Виктория Дайнеко
Татьяна Брухунова посетила выставку
Maruv тоже решила погреться на солнышке
Андрей Мерзликин в образе
Немного демоническая Катерина Шпица
Сергей Лазарев огорчен отъездом
Лена Темникова и ее котик
Ксения Собчак решила научиться играть на арфе?
Яна Кошкина отправилась худеть