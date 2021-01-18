Пн, 18.01.2021
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Юлия Навальная
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Выходные звезд ⟩ Элегантная Варнава, горячая Maruv и худеющая Кошкина

ФОТО: instagram / коллаж RUS TVNET

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как звезды провели свои выходные.

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