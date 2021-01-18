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Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 18 по 24 января 2021 года

Прогнозы известного российского астролога Василисы Володиной всегда полны полезных советов и важной информации относительно благоприятных и неблагоприятных событий для представителей каждого знака Зодиака. Старайтесь следовать ее рекомендациям, чтобы стать успешнее.

Самой важной сферой жизни с 18 по 24 января для многих людей, по словам астролога, будет работа, в том числе и ее финансовая составляющая. К сожалению, звезды и планеты не в лучшем положении для того, чтобы беззаботно идти вперед и не думать о последствиях, предупреждает Василиса Володина.

Овен

Овнам стоит проверить себя и избавиться от того, что тянет их на дно. Настало время для серьезных перемен в жизни, работы над собой, получения новых знаний.

Те представители знака, которые думают, что знают все, будут находиться в зоне риска - чрезмерная самоуверенность сейчас наказуема.

Звезды хотят, чтобы Овны посмотрели на себя со стороны, провели самоанализ. Это идеальное время для духовных поисков, постановки новых целей и укрепления здоровья.

Телец

У Тельцов наступает время, когда необходимо избавляться от вредоносных установок. Это тот самый период, когда стоит полагаться на самих себя, на свою интуицию и знания. Чужие советы могут завести Тельцов в такие дебри, из которых будет практически невозможно найти выход.

В четверг и субботу полезно будет заниматься спортом. Шопинг лучше оставить на пятницу, а во вторник и среду желательно не переутомляться. Вселенная хочет, чтобы Тельцы научились принимать окружающих людей такими, какие они есть. Наступает период, когда нужно уметь прощать.

Близнецы

Близнецам на этой неделе придется часто спорить, много времени проводить в дискуссиях, доказывая свою правоту и состоятельность. 22, 23 и 24 января лучше провести в уединении. Остальные дни тоже не слишком подходят для общения, романтики и знакомств, поэтому лучше сфокусироваться на личных делах в свободное от работы время. Это идеальная неделя для того, чтобы начать заботиться о своем здоровье, бороться с вредными привычками.

Рак

Наступает время, когда можно без особого труда поменять свою жизнь, но для начала нужно изменить свое отношение к ней. В целом неделя будет довольно монотонной и спокойной. Начать ее стоит с наведения порядка дома и на рабочем месте. Не нужно обращать внимание на сплетни и то, что говорят окружающие. Лучше поберечь свои нервы и драгоценное время.

Лев

Очень большое значение для Львов будет иметь то, как они выглядят и во что одеты. Наступает время, когда им нужно надевать больше одежды в клетку. Она будет обладать защитными свойствами и сбережет нервы Львов. На этой неделе лучше не перебарщивать с напористостью, так как это может отпугнуть удачу.

Большой успех ожидает тех, кто работает в сфере услуг, но мало контактирует с клиентами, а также водителей и спортсменов.

Дева

У Дев финансы и работа станут не только самой важной сферой, но и единственной, в которой их ожидают большой прорыв и успех. Им нужно больше трудиться и меньше давать пустые обещания. Очень повезет творческим людям и тем, кому постоянно нужно принимать нестандартные решения. Конец недели очень важно посвятить заботе о своем здоровье, общению с близкими и друзьями, пусть и виртуальными. Можно принимать гостей или ходить в гости. Главное - не оставаться надолго в одиночестве.

Весы

Представителям этого знака астролог советует с головой окунуться в работу. Сохранять активный ритм придется до конца недели. Решение задач и дела отнимут много сил и энергии, поэтому придется как следует отдохнуть на выходных - благо, что настроение звезд и планет в это время будет позитивным. Весам, по прогнозу Василисы Володиной, удастся изменить свою жизнь к лучшему, привлечь больше удачи, сменить курс.

При этом она советует им быть более терпеливыми и  осторожными, больше работать, но и про отдых тоже не забывать.

Скорпион

Эта неделя будет отличаться беспокойством и изменчивостью в настроении звезд и планет. Именно поэтому Скорпионам необходимо быть более собранными, ответственными, причем не только на работе, но и в личных делах, домашних заботах. Противоположный пол будет реже замечать положительные качества представителей этого знака, поэтому им сейчас лучше отложить любовные приключения и поиски второй половинки. Свободное время лучше проводить дома, в окружении близких или в уединении.

Стрелец

Стрельцов ожидают быстрые и неожиданные успехи, причем как в любви, так и в делах. Это будет очень удачное время для представителей данного Знака Зодиака. Им стоит обращать внимание на знаки Вселенной, указывающие на приближение прибыли. Также полезно будет прислушиваться к интуиции.

В период с 18 по 24 января Стрельцам удастся разрешить самые разные проблемы, исправить все ошибки прошлого.

Все, что им нужно для большого успеха - это немного уверенности и капля трудолюбия и рассудительности.

Козерог

Козерогам стоит избавиться от чувства вины. Согласно прогнозу Вавсилисы Володиной, оно будет самым опасным врагом удачи и успехов в любви и в работе. Козерогами, погрязшими в самокопаниях и самобичевании, будет легче управлять. Нужно полюбить себя и простить за прошлые ошибки, советует астролог. Это идеальное время для начала новой жизни, нового пути. Желательно не предъявлять претензий близким людям - можно нарваться на скандал. Также в этот непростой период лучше держаться подальше от токсичных людей и сплетников. Не нужно никого посвящать в тонкости своих дел.

Водолей

Самые неблагоприятные дни недели - 18 и 19 января. В эти дни и в целом на этой неделе лучше избегать любого негатива. Привычка к жалобам отпугивает удачу, так что лучше не гневить судьбу, жалуясь на то, что вечно не везет и все идет наперекосяк. Любые решения нужно принимать оперативно, не затягивая. При новых знакомствах необходимо помнить о первом впечатлении. Нужно выглядеть с иголочки, а также пребывать в хорошем настроении. Так Водолеев будет ждать удача в любви и в деловой сфере. Любые переговоры закончатся успехом.

Рыбы

Рыбам на этой неделе жизненно необходимо говорить больше правды и быть открытыми, искренними. Особенно это касается общения с близкими. Это время может стать первым шагом к новой жизни. Неделя очень важна для Рыб в карьерном плане. Вполне вероятно, что людям этого знака удастся познакомиться с кем-то важным. Это прекрасное время для смены работы, поиска новых увлечений и шопинга. В любви Рыбам стоит немного попридержать коней: пока не нужно переводить отношения на новый уровень.

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