Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 18 по 24 января 2021 года

Самой важной сферой жизни с 18 по 24 января для многих людей, по словам астролога, будет работа, в том числе и ее финансовая составляющая. К сожалению, звезды и планеты не в лучшем положении для того, чтобы беззаботно идти вперед и не думать о последствиях, предупреждает Василиса Володина.

Овен

Овнам стоит проверить себя и избавиться от того, что тянет их на дно. Настало время для серьезных перемен в жизни, работы над собой, получения новых знаний.

Те представители знака, которые думают, что знают все, будут находиться в зоне риска - чрезмерная самоуверенность сейчас наказуема.

Звезды хотят, чтобы Овны посмотрели на себя со стороны, провели самоанализ. Это идеальное время для духовных поисков, постановки новых целей и укрепления здоровья.

Телец

У Тельцов наступает время, когда необходимо избавляться от вредоносных установок. Это тот самый период, когда стоит полагаться на самих себя, на свою интуицию и знания. Чужие советы могут завести Тельцов в такие дебри, из которых будет практически невозможно найти выход.

В четверг и субботу полезно будет заниматься спортом. Шопинг лучше оставить на пятницу, а во вторник и среду желательно не переутомляться. Вселенная хочет, чтобы Тельцы научились принимать окружающих людей такими, какие они есть. Наступает период, когда нужно уметь прощать.

Близнецы

Близнецам на этой неделе придется часто спорить, много времени проводить в дискуссиях, доказывая свою правоту и состоятельность. 22, 23 и 24 января лучше провести в уединении. Остальные дни тоже не слишком подходят для общения, романтики и знакомств, поэтому лучше сфокусироваться на личных делах в свободное от работы время. Это идеальная неделя для того, чтобы начать заботиться о своем здоровье, бороться с вредными привычками.

Рак

Наступает время, когда можно без особого труда поменять свою жизнь, но для начала нужно изменить свое отношение к ней. В целом неделя будет довольно монотонной и спокойной. Начать ее стоит с наведения порядка дома и на рабочем месте. Не нужно обращать внимание на сплетни и то, что говорят окружающие. Лучше поберечь свои нервы и драгоценное время.

Лев

Очень большое значение для Львов будет иметь то, как они выглядят и во что одеты. Наступает время, когда им нужно надевать больше одежды в клетку. Она будет обладать защитными свойствами и сбережет нервы Львов. На этой неделе лучше не перебарщивать с напористостью, так как это может отпугнуть удачу.

Большой успех ожидает тех, кто работает в сфере услуг, но мало контактирует с клиентами, а также водителей и спортсменов.

Дева