По дороге на остров Мейнарда семья с младенцем на руках провалилась под лед Даугавы

Ставшая свидетельницей происшествия женщина рассказала о произошедшем в Facebook:

"Я пишу трясущимися руками, так как только что вытащили из-подо льда двух родителей и их маленького ребенка, который был прикреплен у мамы на животе".

"Кто знает, что произошло бы, если бы кто-то без оборудования или особых знаний не рисковал бы собой", - написала женщина.

По ее словам, сама она не любит выходить на лед: "Мне не нравится выходить на лед, обычно я этого не делаю, но сегодня доверилась ощущению безопасности большого острова, и нужно сказать - больше никогда в жизни! Эта протоптанная дорожка свидетельствует, что другие здесь прошли и вблизи нет ни одной незамерзшей капли воды. Но не доверяйте ей даже в день, когда ночью был мороз -20 градусов".

Женщина благодарит самоотверженных смельчаков, которые находились неподалеку и помогли, а также медиков, прибывших на помощь: "Спасибо медикам и помощи, которая приехала. Я ни коим образом не могу сказать, что их помощь была запоздалой - нет, этой семье просто очень повезло, что вблизи были такие смельчаки, которые оказались в нужном месте и в нужный момент".

Man nepatīk kāpt uz ledus, es parasti to arī nedaru, bet šodien uzticējos lielā sala sniegtajai drošības sajūtai un... Posted by Alise Urtāne on Sunday, January 17, 2021

Региональная муниципальная полиция напоминает, что "лед на водоемах образуется неравномерно. Он толще у берегов, но в центре водоема может быть тонким. Поэтому у людей часто складывается обманчивое впечатление, что лед устойчив".