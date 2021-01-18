Справка ⟩ "Штраф до 2000 евро". С кем сейчас можно и нельзя ехать в одной машине?

Эта тема по-настоящему всколыхнула социальные сети, вызвав различные домыслы. Рассказываем, что именно сказал Рукс.

Имеет ли полиция право останавливать и проверять, пассажиры скольких домохозяйств в машине?

"Два домохозяйства в одной машине будут истолковываться как собрание. За такое нарушение ответственность - до 2 000 евро. Сейчас в силе запрет на собрания", - заявил Рукс.

Но есть исключения. Какие?

Работа: "Исключение, при котором пассажирам из разных домохозяйств разрешается ехать в одной машине - это при исполнении и для исполнения своих служебных обязанностей. А именно, в одной машине могут ехать люди из двух и более домохозяйств на работу или с работы или для выполнения рабочих обязанностей, так они могут находиться вместе".

В то же время поездка нескольких домохозяйств в частном порядке в гости, в магазин и по другим необязательным делам трактуется как нарушение.

Вынужденные, обоснованные поездки: Также два домохозяйства в одном автомобиле допускаются, "если одинокого человека необходимо куда-то отвести, родственника необходимо отвести к врачу".

Наказания не последует, если есть обоснование, например, сын может вести маму к врачу, даже если они не проживают вместе, отметил начальник полиции.

Что если два человека живут вместе, но задекларированные адреса у них разные? Может ли полиция наказать за это?

Этот вопрос вызвал жаркие споры. Ответ Рукса: "Госполиция все же исходит из принципа фактического сожительства. Таким образом, совместное проживание в одном домохозяйстве не означает декларирование в одном домохозяйстве, а означает совместное проживание". То есть - полицию интересует фактическая ситуация, а не задекларированная.

Начальник полиции подчеркнул, что не надо искать изъянов в правилах, стоит понимать, что они введены лишь с одной целью - предотвратить распространение Covid-19, и полиция подходит к различным ситуациям с пониманием и выступает лишь против откровенного "нигилизма" и грубых сознательных нарушений.