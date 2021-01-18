В воскресенье прививки от Covid-19 получили еще 119 человек. Начинается второй этап вакцинации

Согласно данным Национальной службы здравоохранения (NVD), в субботу в Латвии вакцины против Covid-19 получили 644 человека, в воскресенье - 119, а общее число вакцинированных лиц достигло 15 756 человек.

По последним данным, вакцину против Covid-19 в Латвии получили:

в понедельник - 1360 человек,

во вторник - 1617 человек,

в среду - ​​1506 человек,

в четверг - 1747 человек,

в пятницу - 1791 человек,

в субботу - 653 человека.

В NVD поясняют, что ранее опубликованное количество вакцинированных людей может измениться в течение нескольких дней, потому что согласно нормативным актам данные о факте вакцинации вводятся в систему E-veselība в течение от одного до пяти рабочих дней после факта вакцинации.

О втором этапе

По словам представителя Министерства здравоохранения Оскара Шнейдерса, второй этап вакцинации будет проходить в тех же больницах, где она начиналась, то есть, в трех университетских и семи региональных больницах.

Согласно инструкции, один человек для получения стойкого иммунитета должен получить две дозы вакцины. Дозы, предусмотренные для первоначальной вакцинации, сейчас уже почти израсходованы. Первоначальная вакцинация возобновится, когда Латвия получит новую поставку вакцины.

Что с поставками?

По данным Минздрава, Латвия на сегодняшний день получила 31 425 доз вакцины против Covid-19. В конце месяца, на неделе с 25 января, планируется получить еще 2400 доз вакцины Moderna. На неделе с 8 февраля запланирована поставка 4800 доз вакцины Moderna, а еще 15 600 доз этой вакцины планируется получить в конце февраля. Однако по поводу всех этих поставок еще не получено подтверждение от производителя.