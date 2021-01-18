Пн, 18.01.2021
В норвежских домах попечения в неделю обычно умирают около 400 человек, и 23 из них получили вакцину в последние дни своей жизни. Алар Ирс, заместитель гендиректора Департамента лекарственных средств Эстонии
Алар Ирс, заместитель гендиректора Департамента лекарственных средств Эстонии
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"Я тоже не боюсь": Юлия Навальная о задержании мужа

В воскресенье, 17 января, Алексей Навальный вернулся из Берлина в Москву. Самолет с политиком на борту должен был приземлиться в аэропорту Внуково, но его посадили в Шереметьево, а оппозиционера задержали на пограничном контроле. Все это время - вплоть до задержания - с ним была супруга Юлия.

Еще до прилета Навальный опубликовал в Instagram видео из самолета, на котором его супруга сказала фразу из фильма "Брат-2": 

"Мальчик, водочки нам принеси. Мы домой летим".

По прилету Алексей был задержан на паспортном контроле. Объяснили это тем, что он объявлен в розыск по делу Yves Rocher. Перед тем, как уехать из аэропорта Шереметьево, Юлия прокомментировала его задержание: 

"Я благодарна вам-всем, что вы приехали даже в другой аэропорт. Они настолько боятся Алексея, что парализовали практически все, все полеты сегодня вечером в Москве, подвели столько людей просто из-за человека, который прилетел на свою родину обратно.

И самое главное, что Алексей сегодня сказал, что не боится. И я тоже не боюсь.

И вас всех призываю не бояться. Спасибо вам всем большое за поддержку".

В свою очередь, прощание в аэропорту с женой было не менее трогательным: 

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