"Я тоже не боюсь": Юлия Навальная о задержании мужа

Еще до прилета Навальный опубликовал в Instagram видео из самолета, на котором его супруга сказала фразу из фильма "Брат-2":

По прилету Алексей был задержан на паспортном контроле. Объяснили это тем, что он объявлен в розыск по делу Yves Rocher. Перед тем, как уехать из аэропорта Шереметьево, Юлия прокомментировала его задержание:

"Я благодарна вам-всем, что вы приехали даже в другой аэропорт. Они настолько боятся Алексея, что парализовали практически все, все полеты сегодня вечером в Москве, подвели столько людей просто из-за человека, который прилетел на свою родину обратно.

И самое главное, что Алексей сегодня сказал, что не боится. И я тоже не боюсь. 8

И вас всех призываю не бояться. Спасибо вам всем большое за поддержку".

В свою очередь, прощание в аэропорту с женой было не менее трогательным: