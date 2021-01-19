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В благополучном Евросоюзе 4 миллиона бездомных, из которых семьсот тысяч пользуются ночными приютами. За последние десять лет число людей без крыши над головой существенно увеличилось и продолжает расти. Положение этих людей значительно ухудшилось на фоне экономического кризиса. И все это происходит в странах, которые так гордятся социальной направленностью своих экономических систем.

Проблемой бездомных в основном должны заниматься национальные власти и муниципалитеты в странах ЕС. Однако Брюссель тоже может внести свой вклад в ее решение. Как это часто бывает, чтобы осознание необходимости поисков решения пришло, нужен волшебный пинок со стороны Европейского парламента.

На этот раз поводом для начала решительных действий послужила петиция от людей, обеспокоенных тем, что и без того бедственное положение бездомных ухудшилось из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений. Парламентский Комитет по петициям принял решение разработать на основе этого обращения резолюцию «О растущем количестве бездомных в ЕС». Резолюция была принята Европарламентом в конце прошлого года. Депутат от группы «Зеленые/Европейский свободный альянс» и вице-председатель Комитета по петициям Татьяна Жданок была содокладчиком по этой резолюции.

Татьяна Жданок (Русский союз Латвии): «Основная цель резолюции – обратить внимание на проблему бездомных людей и предложить решение на уровне Евросоюза. Основными нашими адресатами стали две властные институции - Европейская комиссия и Совет ЕС. Мы часто получаем от Еврокомиссии ответы, что проблемами бездомных должны заниматься власти национальных государств ЕС. Но тут важны два аспекта. Первый - они с этим не справляются. Второй - в руках ЕС есть ряд инструментов и полномочий, которыми Брюссель может эффективно пользоваться, но не всегда это делает. Цель нашей резолюции - заставить их действовать, и мы указываем, как именно».

Большинство депутатов Европарламента поддержало предложение депутата Татьяны Жданок использовать возможности так называемого «Европейского семестра». В рамках этого созданного десять лет назад механизма экономики и социальные системы стран ЕС регулярно оцениваются экспертами Европейской комиссии. Фиксируются проблемы, даются рекомендации. Европейская комиссия, Совет ЕС и Европарламент оценивают, как руководство стран работало с проблемой, какие меры приняты и насколько эффективными они оказались. В некоторых случаях к государству могут быть применены санкции, если его руководство так и не удосужилось начать решать выявленную проблему. Такое коллективное обсуждение проблем и принуждение к действиям оказывается довольно эффективным.

Татьяна Жданок: «В Латвии за последние 10 лет число людей, вынужденных искать приют в социальных ночлежках, увеличилось в 4 раза и сейчас составляет почти 7 тысяч человек. В оценке Еврокомиссии честно отмечается, что в Латвии нет ни национальной стратегии решения проблемы бездомных, ни плана обеспечения людей социальным жильем. Программы оказания помощи бездомным никак не развиваются, а сами виды помощи очень разнятся в разных муниципалитетах.

Придя к такому выводу, Европейская комиссия ничего не потребовала от латвийского правительства в своих рекомендациях, составленных осенью прошедшего года. Но сказав «А», надо говорить и «Б». Если проблема зафиксирована, то должны быть даны четкие рекомендации и установлен контроль за их исполнением. Без должного контроля со стороны Брюсселя власти в Риге часто заметают проблемы под ковер и делают вид, что в доме все чисто”.

Деньги на конкретные программы – также очень действенный элемент власти. В резолюции депутаты предложили использовать деньги из недавно принятого бюджета ЕС на 2021-2027 годы для программ интеграции бездомных жителей ЕС.

Проблема доступности жилья актуализируется и в других комитетах. Депутат группы «Зеленые/Европейский свободный альянс» Ким ван Спаррентак в Комитете по занятости и социальным делам сейчас работает над докладом о решениях, которые необходимы для того, чтобы серьезно заняться проблемой доступности жилья для различных групп населения. В этом докладе по настоянию Татьяны Жданок упоминается и важная для Латвии проблема жильцов денационализированных домов.