Видео ⟩ Находиться на льду - опасно! Спасение собаки в Саласпилсском крае
14 января сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы помогли сразу в двух случаях: в Лиелвардском крае под лед провалился человек, в Саласпилсском - собака.
14 января сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы помогли сразу в двух случаях: в Лиелвардском крае под лед провалился человек, в Саласпилсском - собака.
"Напоминаем, находиться на льду водоемов очень опасно! Визуально оцениваемая толщина льда не всегда определяющий фактор безопасности на льду!" - сказано на странице VUGD в Facebook.
VUGD призывает не выходить на лед водоемов, а также присматривать за детьми и животными, чтобы у них не появилось желания испытывать толщину и прочность льда.
Видео: Спасение собаки в Саласпилсском крае