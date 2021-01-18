Пн, 18.01.2021
В норвежских домах попечения в неделю обычно умирают около 400 человек, и 23 из них получили вакцину в последние дни своей жизни. Алар Ирс, заместитель гендиректора Департамента лекарственных средств Эстонии
Алар Ирс, заместитель гендиректора Департамента лекарственных средств Эстонии
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Видео ⟩ Находиться на льду - опасно! Спасение собаки в Саласпилсском крае

ФОТО: VUGD

14 января сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы помогли сразу в двух случаях: в Лиелвардском крае под лед провалился человек, в Саласпилсском - собака. 

"Напоминаем, находиться на льду водоемов очень опасно! Визуально оцениваемая толщина льда не всегда определяющий фактор безопасности на льду!" - сказано на странице VUGD в Facebook. 

VUGD призывает не выходить на лед водоемов, а также присматривать за детьми и животными, чтобы у них не появилось желания испытывать толщину и прочность льда.

Видео: Спасение собаки в Саласпилсском крае

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