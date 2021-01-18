Видео ⟩ Находиться на льду - опасно! Спасение собаки в Саласпилсском крае

"Напоминаем, находиться на льду водоемов очень опасно! Визуально оцениваемая толщина льда не всегда определяющий фактор безопасности на льду!" - сказано на странице VUGD в Facebook.

VUGD призывает не выходить на лед водоемов, а также присматривать за детьми и животными, чтобы у них не появилось желания испытывать толщину и прочность льда.