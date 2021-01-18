Оцените! ⟩ Rimi начинает продавать хозяйственные и гигиенические товары без упаковки

В рамках пилотного проекта в сотрудничестве с местными производителями в некоторых магазинах Rimi на специально оборудованных стендах можно будет приобрести качественные товары для дома и ухода за телом без упаковки. Первоначально такие стенды будут доступны в магазине Rimi в ТЦ Spice, но в будущем планируется разместить их и в других магазинах.

На специальных стендах вы сможете купить такие товары, как шампуни, мыло, зубная паста и щетки, дезодоранты, туалетная бумага, средства для мытья посуды, средства гигиены и др.

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Первыми партнерами Rimi в этом проекте станут крупнейший в Латвии производитель бытовой химии и косметики Spodrība и латвийский производитель косметики STENDERS.

Эту продукцию, размещенную на специализированных стендах, покупатели смогут приобрести, используя принесенную с собой упаковку. 5

"Чтобы сделать шаг к лучшей жизни, не требуется никаких радикальных изменений. Даже изменение покупательских привычек в отношении одного продукта может стать хорошим вложением в заботу о более зеленой планете. Rimi, будучи первым розничным торговцем в странах Балтии, предлагающим в своих магазинах определенные товары без упаковки, предоставляет все большему количеству покупателей возможность поддержать экологически чистый образ жизни и, таким образом, способствует формированию новых привычек в обществе. Если отклик и спрос покупателей будут иметь тенденцию к росту, планируется как расширить ассортимент продукции на существующих стендах, так и разместить аналогичные стенды в других магазинах Rimi", – говорит руководитель по связям с общественностью Rimi Latvia Регина Икала.

Отказ от упаковки не чужд и некоторым латвийским производителям, которые уже предлагают покупателям продукцию без упаковки или в экологически чистой упаковке. Такие альтернативы обеспечивает и производитель косметики STENDERS.

ФОТО: Пресс-фото

"Для нас важно поддержать этот пилотный проект, потому что одна из ценностей STENDERS – уважение к природе. Чтобы обеспечить качество продукта вплоть до момента использования, мы выдвигаем функциональность как один из приоритетов упаковки. Мы по возможности стараемся вообще отказаться от упаковки, например, можно купить без упаковки мыло, также в ассортименте есть твердые шампуни и кондиционеры – эти продукты идеально подходят для продажи без упаковки. Мы ищем решения, чтобы в ближайшее время такой подход можно было использовать для максимально широкого ассортимента продуктов, поэтому в магазинах Rimi можно будет купить и разливные жидкие продукты, давая покупателю возможность выбрать наиболее подходящий тип и объем многоразовой упаковки. Мы верим, что, предлагая альтернативные решения, способствующие изменению привычек, мы совместно сможем позаботиться об устойчивости и сокращении негативного воздействия", – говорит исполнительный директор STENDERS Кристине Грапмане.

Eco Seal for Nature, торговый бренд AS Spodrība, уже почти 10 лет предлагает произведенные в Латвии средства по уходу за телом и для уборки дома, которые сочетают в себе два важных фактора – эффективное действие и экологичный состав.

"Компания рада, что в будущем любимые продукты бренда для мытья рук, посуды и стирки также сможет предлагать на безупаковочных стендах в магазинах Rimi. Это важный шаг, позволяющий покупателям легко и просто принимать ответственные долгосрочные решения по экономии ресурсов. Мы верим, что именно доступность будет сильным стимулом для изменения повседневных привычек и усилит динамику зеленого образа жизни даже в тех домохозяйствах, где покупка продуктов без упаковки ранее считалась эксклюзивной и затратной по времени. Спасибо команде Rimi за эффективное сотрудничество и поддержку в реализации зеленой инициативы", – поясняет директор Spodrība Байба Мегре.

ФОТО: Пресс-фото