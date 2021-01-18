ВИДЕО ⟩ Месси врезал сопернику по голове и получил первую в жизни красную за "Барселону"
В воскресенье, 17 января, в финале Суперкубка Испании "Барселона" уступила "Атлетику" из Бильбао, а лидер каталонцев Лионель Месси был удалён с поля.
В воскресенье, 17 января, в финале Суперкубка Испании "Барселона" уступила "Атлетику" из Бильбао, а лидер каталонцев Лионель Месси был удалён с поля.
Каталонцы уступили в дополнительное время со счётом 2:3. В составе "Барселоны" дубль оформил Антуан Гризманн. У клуба из Бильбао отличились Оскар Де Маркос, Асьер Вильялибре и Иньяки Уильямс.
На 121-й минуте встречи Лионель Месси получил красную карточку после того, как ударил форварда Асьера Вильялибре сзади по голове. Судья удалил аргентинца после видеопросмотра.
Отметим, что это первая красная карточка Месси за 753 матча в каталонском клубе. По данным AS, Месси могут дисквалифицировать на 12 матчей, если комитет расценит действия нападающего как умышленную агрессию.
"Атлетик" завоевал Суперкубок страны третий раз в истории. До этого команда из Бильбао побеждала в 1984 и 2015 годах. "Барселона" остаётся лидером по количеству завоёванных Суперкубков Испании - 13 трофеев.