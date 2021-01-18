В Риге и Рижском регионе будет единый билет на общественный транспорт

В министерстве отметили, что продолжается работа по интеграции общественного транспорта Риги и Рижского региона с целью разработки плана развития маршрутной сети и единой системы информирования пассажиров.

Введение единого билета повысит удобство для пассажиров, использующих на маршруте разные виды транспорта, например, автобус и поезд. Планируется дальнейшая разработка платформы, которая позволит приобретать в торговых местах и в мобильном приложении один билет на несколько поездок в разных видах транспорта.

"Разработка единой концепции общественного транспорта для города Риги и агломерации предполагает улучшения, которые сделают услуги общественного транспорта более удобными для жителей метрополии. Наша цель - изменить общественные привычки в пользу общественного транспорта и привлечь новых пассажиров", - сказал министр сообщения Талис Линкайтс.