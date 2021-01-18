Как пандемия изменила значение слова "хороший дом" для жителей Латвии?

Дом стал убежищем для многих

В ушедшем году люди проводили время дома, как никогда раньше. Многие занятия переехали в дом, хотя раньше мы занимались ими вне дома. Все мы столкнулись с такими трудностями, как уместить занятия всех членов семьи под одной крышей. Работа, готовка, хобби, отдых - несмотря на то, что для некоторых это было сложностью, многие признались, что дом стал убежищем. Ежегодное исследование IKEA "Жизнь дома"* показало, что для 73% жителей Латвии было именно так.

"Люди имеют животные инстинкты, для них важна стабильность и неожиданные перемены заставляют себя чувствовать некомфортно. Для многих начало ограничений стало самым сложным - эмоциональное состояние заметно ухудшилось. В домах царил беспорядок, и атмосфера вызывала раздражение. Но глядя назад и оценивая изменения, дом стал меняться, многие из нас должны были создать место для работы, учёбы и спорта дома. После того, как мы обустроились и привыкли, дом стал давать нам возможности и комфорт. Мы стали задумываться о переменах дома, для обустройства помещения для всех членов семьи. До пандемии многие не использовали весь потенциал своего дома", - говорит психотерапевт Артур Миксон.

Новые приоритеты в доме

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В период ограничений люди стали радоваться своему дому, а исследование показывает, что многие занятия, так и останутся дома, даже после пандемии.

"Многие стали готовить дома гораздо больше обычного, 24% жителей Латвии признались, что им понравилось и они планируют продолжать этим заниматься и впредь. Кажется, многие нашли новые развлечения для всей семьи, стали работать из дома и планируют заниматься этим и в будущем - 36% и 21% соответственно", - говорит Дариус Римкус, глава Отдела дизайна IKEA.

Психотерапевт подчёркивает, что ограничения стали возможностью понять, чего нам не хватает. Или, наоборот, понять на что мы слишком много затрачивает сил, времени и средств. "У многих появилось больше времени посмотреть на себя, ритм жизни и расписание на день, без внешних довлеющих факторов. Люди стали ценить время с близкими, несмотря на то, что раньше больше времени проводили занимаясь личными делами в одиночестве. Семьи, которые взяли это за привычку, смогут и после пандемии больше времени проводить вместе", - говорит Миксон.

Будущее нашего дома

ФОТО: Пресс-фото

Для многих занятий, которые переехали в дом, нужно найти пространство. В результате 34% жителей Латвии изменили свой дом в период ограничений, чтобы там было удобнее. Более того, 42% жителей Латвии рассматривают возможность переехать дальше от работы, если это улучшит их жилищные условия, больше места и возможность выйти на свежий воздух. Местоположение стало не так важно, и приоритеты в отношении "хорошего дома" меняются.

"После проведенного времени дома, приоритеты меняются. Желание жить вблизи природы возросло - 35% жителей Латвии мечтают о собственном саде и лужайке у дома. Исследование показало, что жители Латвии ставят в приоритет место для личных занятий и увлечений в доме, и удобном рабочем месте - 37% и 25% жителей хотят обустроить такие пространства дома. Теперь и в будущем наш дом станет для нас еще чем-то большим. Дома станут еще более многофункциональны", - говорит дизайнер IKEA.

По его словам, в доме необходимо место для работы, занятия спортом, отдыха, нам нужно больше места на кухне для продуктов и готовки, чтобы меньше ходить по магазинам.

"Окружающая среда прямо влияет на наше настроение и возможность фокусироваться. Жизнь вовремя пандемии и после неё будет больше направлена на функцию и значение нашего дома. Нам нужно создать пространство для наших занятий и для работы. Ясно одно, наше прошлое отношение к дому полностью трансформируется и нам нужно привыкнуть к этому. Когда границы были закрыты, мы открыли для себя множество красивых уголков в нашей родной стране. Это же происходит и с нашим домом, мы стали замечать, как можно обновить и улучшить наш дом, и делаем так, чтобы он соответствовал нашим нуждам, чтобы нам было хорошо", - говорит Миксон.