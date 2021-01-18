ВИДЕО ⟩ Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

35-летний Овечкин отличился в гостевом матче регулярного чемпионата против "Питтсбурга". Тем не менее этого оказалось недостаточно - встреча завершилась победой "Пингвинов" в послематчевой серии буллитов со счётом 4:3.

Свою первую в текущем сезоне шайбу Овечкин забросил на 15-й минуте первого периода после передачи другого россиянина Евгения Кузнецова. Помимо гола, российский форвард записал на свой счёт одну результативную передачу.

Для Овечкина эта шайба стала 707-й в карьере в НХЛ. В списке лучших снайперов за всю историю лиги Овечкин занимает восьмое место, а от идущего седьмым Майка Гартнера его теперь отделяет одна шайба.

В прошлом сезоне Овечкин принял участие в 68 из 69 матчей регулярного чемпионата, в которых забросил 48 шайб, а также отдал 19 голевых передач.