ВИДЕО ⟩ Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
35-летний Овечкин отличился в гостевом матче регулярного чемпионата против "Питтсбурга". Тем не менее этого оказалось недостаточно - встреча завершилась победой "Пингвинов" в послематчевой серии буллитов со счётом 4:3.
Свою первую в текущем сезоне шайбу Овечкин забросил на 15-й минуте первого периода после передачи другого россиянина Евгения Кузнецова. Помимо гола, российский форвард записал на свой счёт одну результативную передачу.
7️⃣0️⃣7️⃣ pic.twitter.com/QyXIwuBetj— Washington Capitals (@Capitals) January 17, 2021
Для Овечкина эта шайба стала 707-й в карьере в НХЛ. В списке лучших снайперов за всю историю лиги Овечкин занимает восьмое место, а от идущего седьмым Майка Гартнера его теперь отделяет одна шайба.
В прошлом сезоне Овечкин принял участие в 68 из 69 матчей регулярного чемпионата, в которых забросил 48 шайб, а также отдал 19 голевых передач.
В следующем матче "Вашингтон" вновь встретится с "Питтсбургом". Встреча пройдёт 20 января в 2 часа ночи по латвийскому времени.