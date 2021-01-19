Фото ⟩ Настя Ивлеева поделилась архивными снимками. На них ей 21 год!

Она призналась, что приболела и сейчас находится дома. Настя нашла сериаю своих старых фотографий - тогда звезда была брюнеткой и носила челку.

"На первой фотке я праздную свои 21! (Талия вышла из чата). Остальные, где у меня черные волосы, наливные ляхи и пухлые щеки, это я только переехала в Москву, 2015 год! Кстати, 2 и 3 фотка - это день, когда я ходила по собеседованиям на вакансию ''хостес'', и на предпоследней как раз уже фотки с ''Чайхоны'' на Крылатском, куда меня и Маришку (мы вместе валили из Петербурга) взяли на работу!" - написала Ивлеева.

Блогер также вспомнила, что в тот день должен был выступать Егор Крид, но они с ним так и не пересеклись:

"Помню как управляющая попросила нас одеться в стиле R&B, вещей особо не было, и потому клечатая рубашка на пояс и косуха - то, что нужно! Прикол, конечно", - написала Настя.

Поклонники Ивлеевой в комментариях указали, что темный цвет волос и прежний вес ей идут гораздо больше. Некоторые даже попросили Настю вновь перекраситься.

А как вам?