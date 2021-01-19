Почему белорусы ополчились на Михайлова, Сюткина и Зару?

Проведение мероприятия держалось в тайне. Но фото и видео с мероприятия все-таки попали в Сеть. Позже в соцсетях белорусы стали массово упрекать российских звезд за участие в этом концерте. Позже комментарии к постам Михайлова, Сюткина и Зары закрыты, а критические высказывания белорусов удалены.

Известно, что программа вечера состояла из официальной и концертной частей, закончилось оно поздней ночью. На мероприятии побывал и Александр Лукашенко.

Telegram-канал "МотолькоПомоги" опубликовал предположительный сценарий. Согласно предположению журналистов в числе приглашенных звезд были белорусские артисты, которые после выборов не раз высказывались в поддержку действующей власти и участвовали в записи композиции "Любимую не отдают". Кроме того, на президентской вечеринке спели украинские певицы Ирина Билык и Элина Иващенко. Ведущими концертной части выступили Ольга Венская (телеканал "Беларусь 1") и Герман (ОНТ), официальной - Александр Аверков (ОНТ).

Журналисты располагают информацией, что поддержать провластное мероприятие приехали российские артисты: Зара, Стас Михайлов и Валерий Сюткин.

Кадры с их выступление появились в профиле Елены Скрипель (@helen_s_s_) и ведущей новостей на "Беларусь 1" Людмилы Казак (@kazakludmila). Сейчас профили обеих закрыты.

После этого белорусы стали активно писать участникам мероприятия в соцсетях с критикой.

У Стаса Михайлова спрашивали, как ему выступалось "за деньги, собранные на крови и страданиях белорусского народа" и "как после этого лицемерия поются песни о любви и мире". Поклонники писали, что разочарованы действиями певца. Позже Михайлов закрыл комментарии. Следом комментарии закрыл и Валерий Сюткин и Зара.