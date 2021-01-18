В конце недели на самолет в Ригу не пустили 17 человек, которые не предъявили тест на Covid-19

По его словам, большинство людей без теста были гражданами Латвии, однако отказы получили также граждане Литвы и Эстонии, которые не представили тест на том основании, что они будут проезжать через Латвию транзитом.

"Транзитные пассажиры могут быть освобождены от теста только в том случае, если они следуют транзитом по воздуху и не покидают аэропорт, поэтому пассажиры, которые планируют транзит наземным транспортом, должны предъявить тест", -

пояснил Винцев.

Кроме того, хотя перевозчики должны проверять наличие теста в стране отправления, в последние дни в Рижском аэропорту были отдельные случаи дополнительных проверок.

По результатам проверок CAA пришло к выводу, что в основном перевозчики обеспечивают выполнение дополнительных требований - у пассажиров имеются тесты либо к ним относятся исключения (в основном это транзитные пассажиры).