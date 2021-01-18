Исследование: у половины детей, переболевших Covid-19, проблемы со здоровьем проходят не сразу

Более трети или 34% переболевших Covid-19 детей жалуются на утреннюю усталость, вне зависимости от продолжительности сна, 34% - на продолжительную слабость, 30% - на периодические головные боли, 19% - на изменение восприятия вкусов и запахов.

В свою очередь мировой опыт показывает, что, когда пандемия достигает своего пика, около 0,1% детей даже после легко перенесенного Covid-19 сталкиваются с серьезной иммунной дисрегуляцией с выраженной воспалительной реакцией в нескольких системах органов, нередким является и влияние на здоровье сердца. Этот воспалительный феномен связан с индивидуальными особенностями организма, которые до сих пор изучаются во всем мире.

Заболевание Covid-19 также вызывает психологические трудности как у детей, так и у подростков - 27% переболевших Covid-19 детей и подростков испытывали значительные трудности психоэмоционального характера.

Дети и подростки в возрасте от шести до 18 лет во время болезни имели повышенный уровень тревожности, депрессии, замкнутости и трудностей в отношениях, в то время как маленькие дети в возрасте от полутора до пяти лет испытывали трудности со сном и вели себя агрессивно.

Кроме того, у 16% детей часть симптомов психоэмоционального характера сохранялись и после болезни.

Больница поясняет, что некоторые из этих реакций связаны с вызванным заболеванием стрессом в семье и его последствиями.

По данным больницы, 16% детей, которые восстанавливаются после Covid-19, по-прежнему жалуются на трудности когнитивного характера. Например, трудности с концентрацией внимания, запоминанием, изучением нового материала и поддержанием темпа работы.