Официально: Минск лишили права проведения ЧМ-2021 по хоккею

В сообщении организации говорится, что решение принято в связи с "вопросами безопасности, которые находятся вне контроля ИИХФ". Совет ИИХФ определил, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении турнира в Беларуси. Новое место проведения турнира будет определено позднее.

"Очень прискорбно, что пришлось отменить заявку на совместное проведение Минска и Риги. В ходе процесса мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира можно было использовать в качестве инструмента для примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы, происходящие в Беларуси, а также найти позитивный путь вперёд.

Совет ИИХФ считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, но он признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда есть более серьёзные проблемы, которые нужно решать", - заявил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Ранее различные европейские общественные организации призывали ИИХФ перенести чемпионат мира из Минска из-за напряжённой политической ситуации в Беларуси. Кроме того, автопроизводитель Škoda и косметический бренд Nivea заявили об отказе выступить спонсорами чемпионата мира по хоккею, если он состоится в Беларуси.

С инициативой принять у себя белорусскую часть предстоящего турнира уже выступила словацкая Братислава и датский Хернинг. Также не исключён вариант, при котором ЧМ-2021 будет полностью сыгран в Риге, чтобы облегчить соблюдение протокола безопасности Covid-19.