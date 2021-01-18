Пн, 18.01.2021
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Министры иностранных дел стран Балтии призвали ЕС оказать давление на Россию из-за ареста Навального

Алексей Навальный ФОТО: SCANPIX

Министры иностранных дел стран Балтии призывают Европейский союз (ЕС) оказать давление на Россию в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального.

Министры стран Балтии Эдгар Ринкевич, Габриэлюс Ландсбергис и Урмас Рейнсалу в совместном письме верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю призвали усилить давление ЕС на Россию, чтобы добиться освобождения Навального.

Министры предлагают обсудить этот вопрос на заседании совета ЕС по иностранным делам 25 января и рассмотреть возможность введения новых санкций в отношении России.

В письме также сказано, что, если Россия продолжит нарушать права Навального на свободу и безопасность, министры советуют Боррелю обдумать перенос запланированного на начало февраля визита в Москву.

Как сообщалось, в воскресенье, менее чем через час после возвращения из Германии, Навальный был задержан в московском аэропорту Шереметьево, а в понедельник Химкинский городской суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

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