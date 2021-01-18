Министры иностранных дел стран Балтии призвали ЕС оказать давление на Россию из-за ареста Навального
Министры иностранных дел стран Балтии призывают Европейский союз (ЕС) оказать давление на Россию в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального.
Министры иностранных дел стран Балтии призывают Европейский союз (ЕС) оказать давление на Россию в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального.
Министры стран Балтии Эдгар Ринкевич, Габриэлюс Ландсбергис и Урмас Рейнсалу в совместном письме верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю призвали усилить давление ЕС на Россию, чтобы добиться освобождения Навального.
Министры предлагают обсудить этот вопрос на заседании совета ЕС по иностранным делам 25 января и рассмотреть возможность введения новых санкций в отношении России.
В письме также сказано, что, если Россия продолжит нарушать права Навального на свободу и безопасность, министры советуют Боррелю обдумать перенос запланированного на начало февраля визита в Москву.
Как сообщалось, в воскресенье, менее чем через час после возвращения из Германии, Навальный был задержан в московском аэропорту Шереметьево, а в понедельник Химкинский городской суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.