Министры иностранных дел стран Балтии призвали ЕС оказать давление на Россию из-за ареста Навального

Министры стран Балтии Эдгар Ринкевич, Габриэлюс Ландсбергис и Урмас Рейнсалу в совместном письме верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю призвали усилить давление ЕС на Россию, чтобы добиться освобождения Навального.

Министры предлагают обсудить этот вопрос на заседании совета ЕС по иностранным делам 25 января и рассмотреть возможность введения новых санкций в отношении России.

В письме также сказано, что, если Россия продолжит нарушать права Навального на свободу и безопасность, министры советуют Боррелю обдумать перенос запланированного на начало февраля визита в Москву.