SPKC: несмотря на дистанционное обучение, заболеваемость Covid-19 среди детей не уменьшается

Как отмечает SPKC, несмотря на отсутствие очной учебы, дети вместе с родителями посещают другие места, где происходит заражение. Подростки также встречаются друг с другом.
Данные Национальной службы здравоохранения по состоянию на 18 января показывают, что
в настоящее время с умеренным или тяжелым течением заболевания в стационарах находятся семь пациентов в возрасте до 19 лет.
Эпидемиологи сообщают, что эти больные заразились примерно три-четыре недели назад. Если сначала заболевание у них протекало в легкой или даже бессимптомной форме, то затем последовало резкое ухудшение состояния здоровья, называемое синдромом мультисистемного воспаления.
По пока неизвестным причинам, которые все еще изучаются во всем мире, у детей развилось нарушение регуляции иммунной системы и началась чрезмерная воспалительная реакция, которая затронула несколько систем органов ребенка, поясняет SPKC.
В центре отмечают, что в этих случаях вызванное коронавирусом заболевание стало причиной воспалительного феномена, который во многом связан с особенностями организма ребенка.
Заместитель руководителя клиники детских болезней Детской клинической университетской больницы Яна Паваре поясняет, что родители должны в обязательном порядке обращаться за медицинской помощью, если у ребенка, который за две-четыре недели до этого, возможно, контактировал с больным "Covid-19", внезапно началась лихорадка или он чувствует себя очень сонным и уставшим. Врач отмечает, что у ребенка также могут наблюдаться различного рода кожные высыпания, рвота, боли в животе, диарея или головная боль.