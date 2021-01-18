Пн, 18.01.2021
Алексей сегодня сказал, что не боится. И я тоже не боюсь. Юлия Навальная
Юлия Навальная
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • SPKC: несмотря на дистанционное обучение, заболеваемость Covid-19 среди детей не уменьшается
1 мин для прочтения

SPKC: несмотря на дистанционное обучение, заболеваемость Covid-19 среди детей не уменьшается

Иллюстративное фото ФОТО: EPA/Scanpix

Несмотря на то, что школьники уже несколько недель не посещают школу очно, заболеваемость Covid-19 среди детей за прошедшую неделю не снизилась, сообщила агентству LETA представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая.

Как отмечает SPKC, несмотря на отсутствие очной учебы, дети вместе с родителями посещают другие места, где происходит заражение. Подростки также встречаются друг с другом.

Данные Национальной службы здравоохранения по состоянию на 18 января показывают, что

в настоящее время с умеренным или тяжелым течением заболевания в стационарах находятся семь пациентов в возрасте до 19 лет.

Эпидемиологи сообщают, что эти больные заразились примерно три-четыре недели назад. Если сначала заболевание у них протекало в легкой или даже бессимптомной форме, то затем последовало резкое ухудшение состояния здоровья, называемое синдромом мультисистемного воспаления.

По пока неизвестным причинам, которые все еще изучаются во всем мире, у детей развилось нарушение регуляции иммунной системы и началась чрезмерная воспалительная реакция, которая затронула несколько систем органов ребенка, поясняет SPKC.

В центре отмечают, что в этих случаях вызванное коронавирусом заболевание стало причиной воспалительного феномена, который во многом связан с особенностями организма ребенка.

Заместитель руководителя клиники детских болезней Детской клинической университетской больницы Яна Паваре поясняет, что родители должны в обязательном порядке обращаться за медицинской помощью, если у ребенка, который за две-четыре недели до этого, возможно, контактировал с больным "Covid-19", внезапно началась лихорадка или он чувствует себя очень сонным и уставшим. Врач отмечает, что у ребенка также могут наблюдаться различного рода кожные высыпания, рвота, боли в животе, диарея или головная боль.

Последние новости

НАВЕРХ
Back