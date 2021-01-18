SPKC: несмотря на дистанционное обучение, заболеваемость Covid-19 среди детей не уменьшается

Как отмечает SPKC, несмотря на отсутствие очной учебы, дети вместе с родителями посещают другие места, где происходит заражение. Подростки также встречаются друг с другом.

Данные Национальной службы здравоохранения по состоянию на 18 января показывают, что

в настоящее время с умеренным или тяжелым течением заболевания в стационарах находятся семь пациентов в возрасте до 19 лет.

Эпидемиологи сообщают, что эти больные заразились примерно три-четыре недели назад. Если сначала заболевание у них протекало в легкой или даже бессимптомной форме, то затем последовало резкое ухудшение состояния здоровья, называемое синдромом мультисистемного воспаления.

По пока неизвестным причинам, которые все еще изучаются во всем мире, у детей развилось нарушение регуляции иммунной системы и началась чрезмерная воспалительная реакция, которая затронула несколько систем органов ребенка, поясняет SPKC.

В центре отмечают, что в этих случаях вызванное коронавирусом заболевание стало причиной воспалительного феномена, который во многом связан с особенностями организма ребенка.