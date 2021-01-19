СГД в прошлом году собрала в госбюджет на 640 млн евро меньше, чем планировалось

По сравнению с 2019 годом доходы совокупного бюджета, администрируемые СГД, уменьшились на 53,216 млн евро или 0,5%.

В СГД указали, что на бюджетные доходы повлияли принятые меры по ограничению распространения Covid-19.

Больше всего отставали от фактической суммы в 2019 году и от суммы, запланированной на 2020 год, поступления от налога на добавленную стоимость.

В 2020 году НДС был собран в размере 2,545 млрд евро, что на 103,688 млн евро или 3,9% меньше, чем в 2019 году, а также на 340,272 млн евро или 11,8% меньше запланированного.

В 2020 году было возвращено 939,82 млн евро по НДС, что на 42,8 млн евро или на 4,8% больше, чем в 2019 году.

Поступления налогов на рабочую силу в 2020 году составили 5,319 млрд евро, что на 137,95 млн евро или 2,5% меньше по сравнению с 2019 годом. Снижение поступлений связано с введением чрезвычайного положения весной 2020 года, с ограничениями, сохранявшимися в летний период, а также введением второго чрезвычайного положения с 9 ноября 2020 года.

Поступления взносов обязательного государственного социального страхования в 2020 году составили 3,501 млрд евро, что на 8,657 млн евро или 0,2% меньше, чем в 2019 году, а также на 141,905 млн евро или на 3,9% меньше запланированного. В свою очередь поступления по подоходному налогу с населения в 2020 году составили 1,817 млрд евро, что на 129,293 млн евро или 6,6% меньше, чем в 2019 году, но на 59,147 млн евро или на 3,4% больше запланированного.

В 2020 году по подоходному налогу с населения было возвращено 178,85 млн евро, что на 14,42 млн евро или 8,8% больше, чем в 2019 году.

Поступления от акцизов в прошлом году составили 1,06 млрд евро, что на 4,371 млн евро или 0,4% меньше, чем в 2019 году, и на 143,716 млн евро или на 11,9% меньше запланированного. "Это можно объяснить ограничениями на отдых, развлечения, туризм и социализацию, что существенно повлияло на потребление нескольких видов акцизных товаров", - пояснили в СГД.

Поступления по налогу на прибыль предприятий в 2020 году составили 207,452 млн евро, что на 162,675 млн евро или в 4,6 раза больше, чем в 2019 году, но на 53,588 миллиона евро или на 20,5% меньше запланированного.