Обе вакцины от Covid-19 получил 571 человек
Вакцины от Covid-19 получили 16 070 врачей и медицинских работников, в том числе 571 человек получил обе дозы, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Вакцины от Covid-19 получили 16 070 врачей и медицинских работников, в том числе 571 человек получил обе дозы, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
В понедельник первую дозу вакцины получили 268 человек, вторую -571.
Вчера вторую дозу вакцинации получили врачи и медицинский персонал из Рижской Восточной клинической университетской больницы, Клинической университетской больницы им. Страдиня, Детской клинической университетской больницы, Даугавпилсской региональной больницы, Елгавской городской больницы, Екабпилсской региональной больницы, Лиепайской региональной больницы, Резекненской больницы, Видземской больницы, Северокурземской региональной больницы и Национального реабилитационного центра "Вайвари".
Напомним, по данным Минздрава, Латвия на сегодняшний день получила 31 425 доз вакцины против Covid-19. В конце месяца, на неделе с 25 января, планируется получить еще 2400 доз вакцины Moderna. На неделе с 8 февраля запланирована поставка 4800 доз вакцины Moderna, а еще 15 600 доз этой вакцины планируется получить в конце февраля. Однако по поводу всех этих поставок еще не получено подтверждение от производителя.
Кроме того, если до 29 января Европейское агентство лекарственных средств утвердит для использования в Евросоюзе вакцину производства AstraZeneca, Латвия в феврале сможет получить еще более 120 000 доз вакцины против Covid-19.