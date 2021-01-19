Обе вакцины от Covid-19 получил 571 человек

Напомним, по данным Минздрава, Латвия на сегодняшний день получила 31 425 доз вакцины против Covid-19. В конце месяца, на неделе с 25 января, планируется получить еще 2400 доз вакцины Moderna. На неделе с 8 февраля запланирована поставка 4800 доз вакцины Moderna, а еще 15 600 доз этой вакцины планируется получить в конце февраля. Однако по поводу всех этих поставок еще не получено подтверждение от производителя.