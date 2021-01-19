Что известно о распространении нового типа Covid-19 в Латвии?

На прошлой неделе в Латвии было обнаружено четыре новых случая заражения британским вариантом Covid-19, сообщил в понедельник председатель научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований Янис Кловиньш.

"В латвийской ситуации мы предполагаем, что новый штамм Covid-19 сейчас не может быстро распространяться здесь, потому что сначала он должен стабилизироваться локально",

- пояснила Арая, добавив, что данные секвенирования еще не показывают локального распространения, поскольку все предыдущие случаи были связаны с поездками за границу.

Выявленные к настоящему времени случаи британского типа Covid-19 находятся в поле зрения SPKC, и центр продолжает внимательно отслеживать и контролировать ситуацию.