Украинская теннисистка рассказала о приступах паники на карантине

18-летняя украинка прилетела в Мельбурн на специальном рейсе из Абу-Даби, который был организован специально для теннисистов-участников турнира. Вскоре у одного из пассажиров самолёта был диагностирован коронавирус.

Согласно протоколу безопасности, все теннисисты, которые прилетели в одном самолёте с заболевшим, вынуждены были отправиться на самоизоляцию в отель. Вместе с Костюк на карантин отправлены ещё 23 теннисиста. Все они не смогут тренироваться в течение ближайших 14 дней.

"Днём у меня случаются приступы паники. Было такое, что я просто сидела посреди комнаты и практически начинала плакать, потому что мне хотелось выйти на свежий воздух. Но по большей части всё нормально, целый день я стараюсь занять себя тренировками, - рассказала Костюк.

Третья ракетка Украины рассказала, что её мама, которая также является тренером теннисистки, живёт в соседней комнате, но между их номерами нет общей двери и они вынуждены общаться по телефоны и писать друг другу сообщения.

"Не могу сейчас гарантировать, что точно сыграю на "Шлеме". Посмотрим, как я буду себя чувствовать, когда выйду из карантина. Может быть, я получу травму, когда буду готовиться к выступлению. Поживём-увидим", - цитирует Костюк "Большой теннис Украины".