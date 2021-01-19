В Латвии число умерших пациентов с Covid-19 превысило тысячу

Скончались 29 человек:

двое - в возрасте от 45 до 55 лет,

двое - в возрасте от 55 до 65 лет,

четверо - в возрасте от 65 до 75 лет,

пятнадцать - в возрасте от 79 до 85 лет,

шесть - в возрасте от 85 до 95 лет.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 56 720 человек, скончались 1012 пациентов с Covid-19, что составляет 1,78% от всех инфицированных.

В понедельник было сделано 13 629 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6%.

По оценкам агентства LETA, за последние 14 дней Covid-19 заразились 12 778 человек. 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии за последние сутки составила 669,8 случая.

За прошедшие сутки общее число госпитализированных пациентов с Covid-19 сократилось до 1157 человек, что на 15 больных меньше, чем в воскресенье, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. 4

В среднетяжелой форме заболевание протекает у 1062 больных, что на 11 пациентов меньше, чем в воскресенье. Сократилось и число пациентов, у которых заболевание протекает в тяжелой форме - с 99 в воскресенье до 95 в понедельник.