Футбольный клуб "Интер" сменит название и клубный логотип

В настоящий момент официальное название клуба звучит как Football Club Internazionale Milano, но вскоре он будет переименован до более узнаваемого за пределами Италии Inter Milano. Такое изменение объясняется желанием владельцев использовать узнаваемое за рубежом название бренда в маркетинговых целях.

Также изменится логотип клуба, созданный в 1908 году. Новая эмблема клуба будет развиваться вокруг букв I и M. Сообщается, что ребрендинг официально состоится 9 марта - в день 113-летия клуба.

Сообщается, что "Интер" ждут ещё несколько изменений. В частности клуб может сменить титульного спонсора. Ожидается, что на смену итальянской Pirelli придёт китайская компания Evergrande. Кроме того, команда может переехать со стадиона "Сан-Сиро", который в настоящий момент она делит с "Миланом".