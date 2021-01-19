Футбольный клуб "Интер" сменит название и клубный логотип
Итальянский футбольный клуб "Интер" изменит название и логотип команды. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
Итальянский футбольный клуб "Интер" изменит название и логотип команды. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
В настоящий момент официальное название клуба звучит как Football Club Internazionale Milano, но вскоре он будет переименован до более узнаваемого за пределами Италии Inter Milano. Такое изменение объясняется желанием владельцев использовать узнаваемое за рубежом название бренда в маркетинговых целях.
Также изменится логотип клуба, созданный в 1908 году. Новая эмблема клуба будет развиваться вокруг букв I и M. Сообщается, что ребрендинг официально состоится 9 марта - в день 113-летия клуба.
Сообщается, что "Интер" ждут ещё несколько изменений. В частности клуб может сменить титульного спонсора. Ожидается, что на смену итальянской Pirelli придёт китайская компания Evergrande. Кроме того, команда может переехать со стадиона "Сан-Сиро", который в настоящий момент она делит с "Миланом".
"Интер" является 18-кратным чемпионом Италии. Также клуб семь раз выигрывал Кубок страны, пять раз - Суперкубок и трижды побеждал в Лиге чемпионов. В настоящий момент "Интер" занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 40 очков после 18 игр.