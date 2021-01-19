Судья Сладзевска извинилась за несоблюдение запрета на собрания

Представитель администрации суда Инара Макарова сообщила, что, по словам судьи, Госполиция административно наказала ее за нарушение запрета на собрания 31 декабря.

Решение о штрафе судья получила в электронном виде 14 января этого года, оспаривать его она не планирует. Сладзевска пояснила, что у нее не было умысла нарушать запрет, кроме того, она не планировала встречать Новый год с людьми не из одного домашнего хозяйства, однако признала, что приехала в этот дом с еще несколькими людьми.

"Ранее я была в этом гостевом доме и знала, что там большая территория с несколькими отдельными домиками. Мы с мужем сами их не резервировали, мы положились на то, что человек, который их заказал, зарезервировал для каждого домашнего хозяйства свой домик. Мы не планировали собираться с другими лицами в одном здании гостевого дома", - сказала судья. 2

По ее словам, она планировала находиться с мужем в отдельном домике и на следующий день пройти по природным тропам Сигулды, но по прибытии в дом констатировала, что зарезервировано только одно здание гостевого дома.

"Спустя пару минут после нашего прибытия приехала полиция. Признаю, что я виновна, так как не убедилась в том, зарезервирован ли для моей семьи отдельный домик. Я сожалею о содеянном, приношу извинения и в дальнейшем таких нарушений не допущу", - отметила Сладзевска.

Ранее сообщалось, что председатель суда Видземского предместья Риги Ивета Кревица потребовала пояснений от Сладзевской по поводу упомянутых в сюжете передачи Aizliegtais paņēmiens Латвийского телевидения фактов, а также запросила информацию от полиции, действительно ли против судьи начат процесс административного нарушения и наложен штраф.

Если информация подтвердится, то председатель суда передаст материалы на оценку комиссии по этике. Если комиссия констатирует грубое нарушение норм судебной этики, она уполномочена завести дисциплинарное дело.

Напомним, в первые дни этого года Госполиция сообщила, что вечером 31 декабря в одном из домов неподалеку от Сигулды во время, когда в стране начался комендантский час, проходила нелегальная вечеринка и нескольким лицам были оформлены административные протоколы. Организатору - штраф в 2000 евро, а еще 11 участникам - 500 евро.

Вскоре стало известно, что вечеринка проходила в гостевом доме Brūveri, а организатором был лидер религиозной общины Kristus pasaulei Марцис Йенцитис. Гости - члены общины.

Сам Йенцитис, который не раз публично критиковал власть за различные ограничения во время кризиса, на Facebook полученный штраф не отрицает. Он обещает его оспорить.