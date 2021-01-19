Первый в истории: Надаль установил уникальный теннисный рекорд

Надаль дебютировал в топ-10 в апреле 2005 года в возрасте 18 лет и с тех пор оттуда не выпадал. В настоящий момент 34-летний испанец занимает вторую строчку рейтинга.
Важно добавить, что большую часть этого времени испанец занимал лидирующие позиции: на первом месте он пробыл 209 недель, на втором - 361, на третьем - 57.
Второе место в рейтинге занимает американский теннисист Джимми Коннорс, который был в числе сильнейших 789 недель подряд. На третьей строчке - швейцарец Роджер Федерер (734 недели).
ATP отмечает, что Надалю по силам достичь отметки в 1000 недель. Это может произойти в конце 2024 года, на тот момент Надалю исполнится 37 лет.
В 2020 году Надаль выиграл "Ролан Гаррос" и сравнялся с Роджером Федерером по "Большим шлемам". У обоих теннисистов по 20 титулов.