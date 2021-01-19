Первый в истории: Надаль установил уникальный теннисный рекорд

Надаль дебютировал в топ-10 в апреле 2005 года в возрасте 18 лет и с тех пор оттуда не выпадал. В настоящий момент 34-летний испанец занимает вторую строчку рейтинга.

Важно добавить, что большую часть этого времени испанец занимал лидирующие позиции: на первом месте он пробыл 209 недель, на втором - 361, на третьем - 57.

Второе место в рейтинге занимает американский теннисист Джимми Коннорс, который был в числе сильнейших 789 недель подряд. На третьей строчке - швейцарец Роджер Федерер (734 недели).

ATP отмечает, что Надалю по силам достичь отметки в 1000 недель. Это может произойти в конце 2024 года, на тот момент Надалю исполнится 37 лет.