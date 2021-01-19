Стало известно, что будет дальше с сериалом "Острые козырьки"

"Острые козырьки" - это историческая драма с Киллианом Мерфи, события которой разворачиваются в британской провинции в послевоенное время.

Шоураннер сериала Стивен Найт сообщил о завершении проекта после шестого сезона. Его съемки уже идут.

Но есть некоторые намеки на продолжение: "Несмотря на то, что сериал подходит к концу, история продолжится в другой форме".

Напомним, сюжет сериала строится вокруг семья Шелби - одной из самых жестоких и влиятельных гангстерских банд. Их фирменный знак - зашитые в козырьки лезвия.