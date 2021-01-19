Вт, 19.01.2021
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Алексей Навальный
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В Латвии в прошлом году регистрация новых машин сократилась на четверть

Пробки в Риге. Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Регистрация новых легковых автомобилей в 2020 году в Латвии уменьшилась по сравнению с 2019 годом на 25,8%, и это больше, чем в среднем по ЕС, сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA).

В 2020 году в Латвии было зарегистрировано 13 864 новых легковых автомобиля.

Самый быстрый спад за три месяца зафиксирован в Хорватии (-42,8%), Болгарии (-36,8%), Португалии (-35%), Испании (-32,3%) и Эстонии (-29,5%). В Литве спад регистрации новых автомобилей составила 12,9%.

Среди 30 европейских стран, данные по которым обобщает АCEA, роста регистрации новых автомобилей не было ни в одной, что связано с пандемией коронавируса. 

В среднем по Европейскому союзу в 2020 году регистрация новых легковых машин уменьшилась на 23,7%, а в среднем по всем странам, данные о которых собирает ACEA, спад составил 24,3%.

ACEA обобщает данные о регистрации новых автомобилей во всех странах ЕС, кроме Мальты, а также в Исландии, Норвегии, Швейцарии и Великобритании.

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