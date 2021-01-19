Уменьшается доля пациентов с Covid-19, которых NMPD доставляет в больницы

Данные, собранные службой, показывают, что в этом году самый высокий показатель был 4 января, когда было госпитализировано 69% пациентов с Covid-19, вызвавших NMPD, а самый низкий - на следующий день, когда было госпитализировано 53% пациентов.

Данные центра оперативного управления NMPD показывают, что количество вызовов выросло в праздники, иногда превышая 1700 звонков. В Новый год в NMPD поступило 2168 звонков.

При сборе данных о вызовах к пациентам с респираторными инфекциями, в том числе Covid-19, было установлено, что наибольшее количество вызовов было 1 января - 252. Больше всего пациентов с острой инфекцией дыхательных путей, включая возможный или подтвержденный Covid-19, было госпитализировано 1 и 8 января - по 126. В воскресенье, 17 января, было госпитализировано 73 пациента с возможным или уже подтвержденным заражением Covid-19.