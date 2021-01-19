Российская фигуристка решила развестись через несколько месяцев после свадьбы

Омельчук на своей странице в Instagram опубликовал фото с Марией Сотсковой, под которым написал о разводе. Он пожелал спортсменке найти своё счастье, а также попросил у неё прощения и поблагодарил Сотскову за прожитые вместе моменты.

"Наверное, мы встретились не в то время, не в том месте, не при тех обстоятельствах. Я совершал много ошибок, которые в семье недопустимы. Да, мы оба совершали ошибки, которые недопустимы. Не так всё должно быть, наверное. А как должно быть, никто не знает. Я убежден был, что, несмотря ни на что, нужно было быть вместе. Раз мы семья. Но мы разошлись и поэтому разводимся", - написал Омельчук.

В своей публикации Омельчук не уточнил, расторгнут ли брак, или развод только планируется. О свадьбе 20-летней Сотсковой и Омельчука стало известно осенью 2020-го. С момента регистрации брака до информации о разводе прошло менее полугода. Сама фигуристка пока никак не прокомментировала эту ситуацию.

Мария Сотскова решила завершить карьеру ещё в конце 2019 года, однако официального уведомления в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) она не направила. В сентябре 2020 года стало известно о дисквалификации Сотсковой на десять лет за подделку медицинской справки в качестве оправдания за пропуск допинг-тестов.