В части больниц средств индивидуальной защиты осталось всего на пару недель

Как сообщает агентство LETA, на презентации отдельно были выделены такие средства индивидуальной защиты как хирургические маски, халаты/комбинезоны, передники, нестерильные перчатки, экраны для лица, защитные очки.

Названия больниц в ходе презентации раскрыты не были, однако из 40 больниц у 12 учреждений запасов респираторов осталось всего на две-три недели. 2

12 учреждениям на две-три недели хватит халатов/комбинезонов, а запасы передников на такое время остались у четырех больниц.

У шести больниц на две-три недели хватит запасов нестерильных перчаток, в свою очередь запасы экранов для лица на этот период времени хватит восьми больницам.

Самая лучшая ситуация с запасами хирургических масок. Упомянутых в этой позиции запасов средств индивидуальной защиты хватит на три недели одному лечебному учреждению.

В остальных больницах Латвии всех упомянутых средств индивидуальной защиты хватит на три месяца или даже дольше.