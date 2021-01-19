Число госпитализированных пациентов с Covid-19 сократилось до 1157 человек

В среднетяжелой форме заболевание протекает у 1062 больных, что на 11 пациентов меньше, чем в воскресенье. Сократилось и число пациентов, у которых заболевание протекает в тяжелой форме - с 99 в воскресенье до 95 в понедельник.

За прошедшие сутки был госпитализирован 121 пациент с Covid-19, в том числе четыре пациента, перевезенных в другой стационар. Выписаны из больниц были 107 пациентов, в том числе четверо перевезены в другую больницу.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 56 720 человек, скончались 1012 пациентов с Covid-19, что составляет 1,78% от всех инфицированных.

В понедельник было сделано 13 629 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6%.