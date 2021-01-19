Фазель назвал проблему, которая может помешать Латвии провести ЧМ-2021 в одиночку

Ранее президент Латвийской федерации хоккея (ЛФХ) Айгар Калвитис заявил агентству LETA, что Рига готова принять весь чемпионат мира 2021 года. Также Калвитис в разговоре с Фазелем попросил организовать в Латвии полуфинал и финал, если чемпионат мира будет организован совместно с какой-нибудь другой страной.

"Чем быстрее мы примем решение, тем лучше, в этой ситуации важен каждый день. Мы обсуждаем три варианта: либо чемпионат мира будет только в Латвии, либо в Латвии и Братиславе, либо в Латвии и Дании. Когда мы получим какие-то цифры и проанализируем все аспекты, сразу же примем решение - мы должны это сделать до конца января", - цитирует Фазеля ТАСС.

Глава IIHF отметил, что в Дании и Словакии хорошая инфраструктура, а проведение всего чемпионата мира летом в Латвии чревато проблемами. "В Хернинге был организован женский чемпионат Европы по гандболу в условиях пандемии, там уже есть вся необходимая инфраструктура. Братислава блестяще организовала чемпионат мира в 2019 году, там очень хорошая арена.

У нас чемпионат мира в мае-июне, и если делать временную арену, как хотят в Латвии, то у нас могут возникнуть проблемы с погодными условиями и качеством льда", - заявил Фазель.