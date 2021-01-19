Более 4000 случаев на 100 000 жителей. Названы наиболее затронутые Covid-19 края Латвии

Данные, представленные правительству, показывают, что в настоящее время в Акнистской психоневрологической больнице наблюдается вспышка Covid-19. Заражение выявлено у 26 клиентов и 41 сотрудника учреждения.

В Апском крае заболеваемость составляет 2484,5 случая Covid-19 на 100 тыс. жителей, а в Энгурском крае - 2470,5 случая. 6

Согласно общедоступной информации, в этих краях зафиксированы вспышки заболевания в центрах социального ухода.

В Прейльском и Ропажском краях заболеваемость также составляет более 2000 случаев Covid-19 на 100 тыс. человек, а в Резекне - 1810,7 случая на 100 тыс. жителей. В Илукстском и Лубанском краях, а также в Екабпилсе заболеваемость составляет более 1600 случаев на 100 тыс. жителей.

В Ливанском крае заболеваемость составляет 1448,9 случая, а в Даугавпилсском крае - 1318,8 случая. Высокая заболеваемость за последние две недели также была отмечена в Стренчском крае, Даугавпилсе, Екабпилсе, Краславе, Риебиньском, Алуксненском, Дагдском, Адажском и Талсинском краях.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Латвии в настоящее время составляет 673,2 случая на 100 тыс. жителей, что в 1,6 раза выше, чем в среднем в странах Европейского союза и Европейской экономической зоны, где этот показатель составляет 425 случаев на 100 тыс. жителей.

В то же время в презентации было отмечено, что количество случаев Covid-19 в Латвии за последние семь дней по отношению к аналогичному периоду семь дней назад снизилось на 11,4% и в настоящее время в среднем выявляется 858 случаев Covid-19 в день. Доля положительных результатов тестов также упала с 9,1% семь дней назад до 8,4% в среднем за последние семь дней.

Также наблюдается уменьшение количества выполненных тестов на Covid-19. В течение последних семи дней ежедневно проводилось 10 184 теста на Covid-19, что на 4,3% меньше, чем неделей ранее. 6