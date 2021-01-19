Крупная ИТ-фирма уходит из Эстонии и переводит в другие страны 180 рабочих мест

Кроме того, в результате реорганизации к концу сентября 2021 года международная поддержка клиентов компании больше не будет предоставляться из Эстонии. Тем не менее, TietoEVRY объявил, что поддержка пользователей из Эстонии будет по-прежнему осуществляться на местном уровне.

Около 160 рабочих мест будут перемещены из Эстонии в двуязычный регион Вааса в Финляндии. Еще десять рабочих мест переедут в Ригу и десять - в Остраву в Чешской Республике.

До сих пор Эстония обслуживала в основном клиентов, говорящих на финском и шведском языках, и значительное число сотрудников службы поддержки клиентов были наняты в Финляндии и Швеции.

После слияния компаний будут внедрены общие процессы поддержки пользователей и объединены центры поддержки двух компаний. Подразделения поддержки клиентов TietoEVRY в настоящее время работают в двенадцати точках и семи странах.

По словам Аннели Хейнсоо, главы TietoEVRY в Эстонии, реорганизация международного центра поддержки является необходимым изменением.

"Мы продолжим обслуживать наших клиентов в Эстонии, как делали до сих пор. Начавшееся изменение не повлияет здесь на наше предложение услуг или на наши возможности участвовать в международном сотрудничестве TietoEVRY и создавать новые рабочие места", - отметила Хейнсоо.

По ее словам, в Эстонии становится все труднее найти сотрудников, говорящих на финском и шведском языках, поэтому в последние годы компания все чаще привлекала на работу в Эстонию людей из Финляндии и Швеции.

TietoEVRY предлагает сотрудникам центра поддержки возможность переехать в Вааса вместе с рабочим местом. Компания также заявляет, что предлагает поддержку сотрудникам в поиске новой работы в других подразделениях компании. Всем сотрудникам, которых коснулись изменения, также предлагаются профессиональные консультации по вопросам карьеры.

TietoEVRY - это компания по предоставлению цифровых услуг и программного обеспечения в странах Северной Европы, в которой работает 24 000 человек, она обслуживает компании и клиентов публичного сектора более чем в 90 странах.